Es brennt nach wie vor auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in der Landeshauptstadt. Die Ursache des Großbrands ist noch immer ungewiss.

Brand auf ehemaligem Schlachthofgelände – Einsatz dauert an

Erfurt - Trotz mehrstündiger Löscharbeiten ist der Großbrand auf dem ehemaligen Schlachthofgelände in Erfurt bisher nicht gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr wird der Einsatz voraussichtlich bis in die Mittagsstunden andauern. Der Brand war am Dienstagnachmittag auf dem alten Schlachthof-Areal ausgebrochen.

Bisher liegen der Polizei keine Hinweise auf Verletzte vor. Die genaue Ursache des Feuers sei derzeit noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens könnte bislang keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wegen der enormen Rauchwolke wurde am Dienstag eine amtliche Warnmeldung herausgegeben.