In der Nacht beschäftigt ein Brand auf einem Flugplatz die Feuerwehren bei Cloppenburg. Warum der Sachschaden sehr hoch ausfällt.

Cloppenburg - Bei einem Brand auf einem Flugplatz bei Cloppenburg haben mehrere Gebäude in Flammen gestanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 720.000 Euro. Dies sei jedoch nur eine erste Schätzung. Unter anderem standen der Tower, ein Restaurant und die anliegende Flughalle in Vollbrand. Dabei wurden den Angaben der Polizei zufolge auch mehrere Flugzeuge beschädigt.

Die Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren in der Nacht zu dem Flugplatz alarmiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Tower aus und griff dann auf die anderen Gebäude über. Derzeit laufen noch Löscharbeiten der Feuerwehr. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.