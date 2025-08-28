Feuerwehr und Polizei werden in die Gemeinde Harztor gerufen. Dort brennt es in einem Haus. Ein 65-Jähriger stirbt. Was ist bislang bekannt?

Harztor - Ein 65 Jahre alter Mann ist nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Harztor (Landkreis Nordhausen) ums Leben gekommen. Er konnte nur noch leblos geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe beim Versuch, den Brand zu löschen, eine so schwere Rauchgasvergiftung erlitten, dass er starb.

Seine 64-jährige Lebensgefährtin hat laut einem Sprecher bei dem Brand in der Nacht zu Donnerstag leichte Verletzungen erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden. Das Feuer brach im Ortsteil Neustadt/Harz aus.

Nach ersten Ermittlungen kam es durch ein elektrisches Gerät zu dem Brand. Er dehnte sich über mehrere Wohnungsräume aus und verursachte nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer möglicherweise im Schlafzimmer des Paares aus. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.