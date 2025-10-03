weather wolkig
  3. Feuer in Kleingartenanlage: Brand einer Gartenlaube bei Burg

Ein Nachbar hört einen lauten Knall. Dann sieht er Flammen. Menschen kommen nicht zu Schaden.

Von dpa 03.10.2025, 11:20
Bei dem Brand waren 21 Feuerwehrleute im Einsatz. (Symbolbild)
Burg - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Morgen eine Gartenlaube in Burg (Jerichower Land) in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge einen lauten Knall wahrgenommen und dann das Feuer in der Gartenlaube seines Nachbarn entdeckt. Die Feuerwehr sei mit 21 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Der Eigentümer habe sich nicht in der Laube befunden. Es sei ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Die Polizei ermittelt noch zur Brandursache.