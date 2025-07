Als eine verlassene Gartenlaube im Süden des Landes brennt, kann die Feuerwehr nicht in Ruhe löschen. Erst wird gepöbelt, dann werden zwei Personen handgreiflich und verletzen mehrere Einsatzkräfte.

Brand einer Gartenlaube: Personen greifen Einsatzkräfte an

Mansfeld - Beim Brand einer Gartenlaube in Mansfeld haben zwei Personen die Löscharbeiten massiv gestört und dabei auch Einsatzkräfte verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zu dem Einsatz bei einer verlassenen Holzhütte gerufen. Die Löscharbeiten seien durch einen 49-Jährigen und seine 39 Jahre alte Begleiterin massiv gestört worden. Beide seien stark alkoholisiert gewesen und hätten eine 70 Jahre alte Unbeteiligte und drei Feuerwehrleute tätlich angegriffen und leicht verletzt. Als Polizeibeamte versuchten, einen Platzverweis gegen die Störer durchzusetzen, wurde ein Polizist an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.