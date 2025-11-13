Ein Silo voller Reifen unweit der Autobahn im Salzlandkreis steht lichterloh in Flammen – auch die Warn-App schlägt Alarm. Seit dem Mittag ist der Einsatz beendet.

Ein brennendes Reifenlager sorgt in Könnern für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Die Warnung für die Anwohner wurde mittlerweile wieder aufgehoben. (Symbolbild)

Könnern - Nach dem Brand eines Reifenlagers in Könnern (Salzlandkreis) ist die Warnung vor gefährlichen Brandgase und starker Rauchentwicklung wieder aufgehoben. Wie die Leitstelle mitteilte, wurde das Feuer gegen 11.30 gelöscht.

Demnach stand am Morgen ein landwirtschaftliches Silo in der Nähe der Autobahn 14, in dem Reifen gelagert wurden, in Vollbrand. Anwohner wurden per Warn-App dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Verletzt wurde niemand, wie die Leitstelle mitteilte. 24 Einsatzfahrzeuge der Ortsfeuerwehren aus Könnern und Bernburg waren vor Ort. Außer geringfügigen Sichteinschränkungen hatte die Rauchentwicklung den Angaben zufolge keine Auswirkungen auf den Verkehr auf der naheliegenden Autobahn.