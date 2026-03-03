Nach einem Lkw-Brand im Engelbergtunnel bleibt die A81 gesperrt. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, die Ursache des Feuers ist noch unklar. Was das für den Verkehr bedeutet.

Im Engelbergtunnel entlang der A81 bei Ludwigsburg ist ein Brand ausgebrochen - mit weithin sichtbarer Rauchsäule.

Leonberg - In einem vielbefahrenen Tunnel entlang der Autobahn 81 westlich von Stuttgart ist ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei fing der Anhänger eines Lastwagens nahe Leonberg Feuer. Die Ursache sei unklar. Der Anhänger ist mutmaßlich mit Elektrogeräten beladen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. „Es befinden sich keine Personen mehr im Tunnel“, sagte eine Polizeisprecherin in Ludwigsburg.

Brand in Tunnel löst Staus aus

Der Brand im Engelbergtunnel wurde gegen 14.20 Uhr gemeldet. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, inzwischen wurden die Flammen gelöscht. Die Einsatzmaßnahmen dauern jedoch weiterhin an. Die Tunnelröhren werden gelüftet.

Die Autobahn bleibt zunächst gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart wird über die Anschlussstelle Feuerbach abgeleitet. Autofahrer sollen das Gebiet weiträumig umfahren. Dunkle Rauchschwaden waren zeitweilig von weitem sichtbar.

Der Engelbergtunnel ist nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs. Im vergangenen Herbst hatte ein Brand dort bereits für ein Verkehrschaos gesorgt.