Haren - Im Freizeitpark Schloss Dankern in Haren im Emsland hat es in einer Spielhalle gebrannt. Vermutlich im Bereich der Lüftungsanlage sei ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Niemand sei verletzt worden, alle Menschen seien rechtzeitig ins Freie gegangen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte zudem, dass es bei der Kletterburg im Spielland aufgrund eines erhitzen Motors zu einer örtlich begrenzten Feuerentwicklung gekommen sei. Die Feuerwehr habe den Brand vollständig gelöscht.

Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiter gegeben, hieß es weiter. Der Bereich Spielland und weitere anliegende Bereiche seien zunächst vorsorglich geschlossen worden, der Freizeitparkbetrieb läuft uneingeschränkt weiter. Die Brandursache werde derzeit untersucht. In dem großen Freizeit- und Ferienpark gibt es 800 Ferienhäuser.