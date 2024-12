In einer Autowerkstatt in Sonnewalde brach ein Feuer aus. Der Brand wird gelöscht und eine Warnung an die Bevölkerung aufgehoben.

Sonnewalde - In einer Autowerkstatt in Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster) ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 8.00 Uhr sei der Brand gelöscht gewesen, sagte Bürgermeister und Feuerwehrsprecher Felix Freitag. Die gesamte Werkstatt hatte den Angaben nach in Flammen gestanden. Es gebe keine Verletzten, erklärte Freitag. Das Unternehmen biete unter anderem einen Reifenservice an.

Zwischenzeitlich seien rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. „Die ersten Kräfte rücken wieder ab“, sagte Freitag gegen 8.30 Uhr. Zur Ursache wurden zunächst keine Angaben gemacht. In der Halle würden zahlreiche Gegenstände wie Reifen gelagert. Das habe die Löscharbeiten erschwert.

Das Gebäude sei noch erhalten. Nun müsse geprüft werden, ob Einsturzgefahr bestehe. Die Warnung, wegen des Rauches Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde aufgehoben. Es gebe keine Rauchentwicklung mehr, sagte Freitag.