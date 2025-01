In einer Brauerei ist ein Feuer an einer Maschine ausgebrochen. Das genaue Ausmaß des Brandes ist noch unklar.

Brand in Brauerei in Holzminden

Holzminden - In Holzminden brennt es in einer Brauerei. Eine Maschine der Brauerei Allersheim fing am Mittag Feuer, wie die Leistelle mitteilte. Nach Angaben der Polizei droht möglicherweise eine Halle wegen des Brandes einzustürzen. Genauere Informationen zur Brandursache oder möglichen Verletzten gab es zunächst nicht.

Die regionale Brauerei existiert nach eigenen Angaben bereits seit 1854. Laut einem Bericht des NDR soll die Produktionsstätte mit derzeit 28 Beschäftigten im Sommer stillgelegt und die Produktion zu einer Brauerei im Sauerland verlegt werden.