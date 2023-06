Brand in Cottbus-Willmersdorf: Feuerwehrmann verletzt

Cottbus - Ein Brand in Cottbus-Willmersdorf hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Stadtverwaltung vom Sonntag wurde ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt. In der Nähe fanden seit Freitag die Sportspiele am Ostsee statt.

Am Samstag brannten den Angaben nach ein Nebengelass sowie der Doppelcarport eines Einfamilienhauses. Das Feuer griff anschließend auf ein nahes Wohngebäude über. Dort habe der Dachstuhl gebrannt, teilte die Polizei weiter mit. Die dort wohnende Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Passanten hatten die sechs Bewohner geweckt. Sie kamen bei Nachbarn und Verwandten unter. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 110 Kräften vor Ort.

Bei Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann Verletzungen. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe kein Zusammenhang mit dem abendlichen Feuerwerk zum Abschluss des Wettkampftages der Ostsee-Sportspiele, teilte die Stadtverwaltung Cottbus mit. Die Spiele wurden am Sonntag planmäßig fortgesetzt. Nur die abendliche Tagesabschlussfeier wurde nach Bekanntwerden des Brandes abgebrochen.