Am Morgen lodern Flammen in einem Haus im vogtländischen Weischlitz. Verletzte gibt es keine - für die Feuerwehr ist es dennoch kein kurzer Einsatz.

In Weischlitz im Vogtland haben Flammen in einem Einfamilienhaus einen verheerenden Schaden verursacht. (Symbolbild)

Weischlitz - Ein Brand hat in einem Einfamilienhaus in Weischlitz (Vogtlandkreis) am frühen Morgen einen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizeidirektion Zwickau bezifferte ihn auf rund 100.000 Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Zum Zeitpunkt des Feuers habe sich dort aber niemand aufgehalten.

Laut Polizei hatte eine Anwohnerin die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die örtliche Feuerwehr war etwa eine Stunde mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.