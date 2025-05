Flammen schlagen aus einem Haus in der Fußgängerzone, die Anwohner werden vor Rauchgasen gewarnt. Über 100 Einsatzkräfte rücken an.

Northeim - Ein Brand in einem Fachwerkhaus in der Fußgängerzone in Northeim hat einen stundenlangen Großeinsatz am Vatertag ausgelöst. Das Feuer sei gegen 16.30 Uhr gemeldet worden, sagte Feuerwehrsprecher Konstantin Mennecke. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen in dem Haus am Tor zur Fußgängerzone Flammen aus dem 1. Obergeschoss, wie er berichtete. Das Feuer habe dann auch auf das Dach übergegriffen.

Rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und THW seien aktiv gewesen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen im Innenstadtbereich geschlossen zu halten. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergreifen, sagte Mennecke. Kurz nach 20 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen. Das Wohn- und Geschäftshaus sei nicht mehr bewohnbar, die Mieter seien andernorts untergebracht worden.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde eine Person leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern demnach an. Teile der Fußgängerzone waren gesperrt.