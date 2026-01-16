weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Brände: Brand in Fürstenwalde - Zwei Menschen im Krankenhaus

Evakuierung mitten in der Nacht: Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde müssen zwei Menschen ins Krankenhaus.

Von dpa 16.01.2026, 01:35
Die Feuerwehr hat ein brennendes Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde gelöscht. (Symbolbild)
Die Feuerwehr hat ein brennendes Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde gelöscht. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Fürstenwalde - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) sind zwei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Zur Schwere ihrer Verletzungen sowie zum Alter oder Geschlecht der Personen machte die Feuerwehrleitstelle keine Angaben. Das Feuer war in einer Wohnung im vierten Stock ausgebrochen. Das Haus wurde evakuiert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Zur Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.