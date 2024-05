Göttingen - Beim Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Göttingen ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann war vor Eintreffen der Rettungskräfte aus dem ersten Stock gesprungen und hatte sich am Bein verletzt. Er kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer war am Freitagabend in einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Wohnung brannte jedoch aus.

15 Menschen wurden von der Stadt Göttingen in Hotels untergebracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine implodierte Powerbank zum Aufladen des Handys Ursache für den Brand sein. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Die Wohnung wurde von der Polizei versiegelt, Brandermittler sollten demnächst mit der Arbeit beginnen.