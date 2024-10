In Ostfriesland bricht in einem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt ein Feuer aus. Nun gibt es mehr Details dazu.

Leer - Der Brand in einer Geisterbahn in Ostfriesland ist nicht durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Unklar sei noch, ob es sich um Brandstiftung oder etwa einen Unfall handele. Bei dem Feuer in der Geisterbahn auf dem Gallimarkt in Leer wurden am Sonntag elf Menschen verletzt.

Am Montag hatte die Polizei mitgeteilt, dass eine Gruselfigur den Brand auslöste. Drei Menschen wurden durch die Flammen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht wurden. Der Gallimarkt ist das größte Volksfest in Ostfriesland. Es gibt 19 große Fahrgeschäfte und rund 250 Marktstände in der Innenstadt. Die Stadt erwartete zu dem Volksfest früheren Angaben zufolge rund eine halbe Million Besucher.