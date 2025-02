Mitarbeiter bemerken den Brand und versuchten erst, diesen selbst zu löschen. Schließlich rücken Feuerwehren aus mehreren Orten an, um das Feuer zu löschen.

Brand in Lagerhalle in Sangerhausen

Sangerhausen - Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro ist beim Brand einer Lagerhalle in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Montagnachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte.

Mitarbeiter bemerkten das Feuer und versuchten zunächst, die Flammen selbst zu löschen. Als dies nicht gelang, riefen sie schließlich riefen die Feuerwehr. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.