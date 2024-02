Brand in leer stehendem Pfarrhaus in Lieberose

Lieberose - Die Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen einen Brand in einem leer stehenden Pfarrhaus in Lieberose (Landkreis Dahme-Spreewald) gelöscht. Da der Verdacht einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei, wie die Polizei mitteilte. Spuren seien gesichert worden.

Den Angaben zufolge wurde das Feuer kurz nach 4.00 Uhr von einem Anwohner gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach brannten auf einem Tisch in einem Lagerraum eine Kerze und Unrat. Nach wenigen Minuten war das Feuer gelöscht - verletzt wurde niemand.