Leipzig - Bei einem Brand im Stadtteil Leipzig-Lößnig ist ein 70-jähriger Bewohner verletzt worden. Er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Das Feuer ist laut den Angaben am späten Donnerstagabend in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Giselherstraße ausgebrochen. Die Beamten vermutet, dass in einer Wohnung im ersten Stock eine Bettdecke durch offenes Feuer in Brand geraten ist. Insgesamt mussten acht Bewohner von der Feuerwehr aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand vollständig löschen. Nach Angaben der Polizei ist die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, zurzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.