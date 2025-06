Im Dachgeschoss eines Hauses in Magdeburg brennt es. Die Feuerwehr rückt mit vielen Einsatzkräften und Technik an. Auch eine Drehleiter wird benötigt.

Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohner per Drehleiter gerettet

Magdeburg - In einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt hat es in der Nacht einen Brand gegeben. Das Feuer war in einer Wohnung im Dachgeschoss ausgebrochen, ein Bewohner musste über eine Drehleiter gerettet werden, wie die Berufsfeuerwehr Magdeburg mitteilte. Er hatte sich zuvor an einem Fenster bemerkbar gemacht, wie es hieß. Die beiden Mieter der brennenden Wohnung kamen den Angaben zufolge in Krankenhäuser. Das Mehrfamilienhaus sei nach dem Löscheinsatz vorsichtshalber gesperrt worden, hieß es.