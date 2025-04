In einem Mehrfamilienhaus gerät ein Zimmer in Brand. Als die ersten Feuerwehrleute eintreffen, befinden sich noch Bewohner im Gebäude.

Als Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stellten sie eine Rauchentwicklung an mehreren Fenstern des Mehrfamilienhauses fest. (Symbolbild)

Hildesheim - Feuerwehrleute haben in Hildesheim mehrere Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Als Feuerwehrleute an dem Einsatzort ankamen, habe es bereits eine deutliche Rauchentwicklung an mehreren Fenstern gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Demnach war der Brand in einem Zimmer in dem Gebäude ausgebrochen. Mehrere Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in verschiedenen Stockwerken des Hauses.

Die Feuerwehr brachte zwei Bewohner über eine Drehleiter in Sicherheit. Eine weitere Person wurde über eine tragbare Leiter gerettet. Nachdem mit einem Lüfter das Treppenhaus vom Rauch befreit wurde, konnten laut den Einsatzkräften noch weitere Bewohner das Gebäude verlassen. Alle Bewohner wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zu der Brandursache und dem entstandenen Sachschaden gab es zunächst keine weiteren Angaben.