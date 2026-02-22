Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einem großen Wohnhaus in Hannover aus. Fünf Bewohner müssen mit Brandverletzungen und Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.

Hannover - Bei einem Brand in einem großen Mehrfamilienhaus in Hannover sind fünf Bewohner leicht verletzt worden. Mehr als 50 Menschen seien in dem Gebäude gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele von ihnen in der Nacht zu Hause und von dem Brand in einer der Wohnungen betroffen waren, ist noch unklar. Vier Verletzte wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere verletzte Person begab sich nach Absprache mit den Einsatzkräften eigenständig in eine Klinik.

Nach rund zwei Stunden war der Brand durch die Feuerwehr Hannover gelöscht worden. Insgesamt sind 18 Fahrzeugen und 50 Kräfte im Einsatz gewesen. Durch die Flammen wurden mehrere Wohnungen in dem Gebäude stark beschädigt. Die Feuerwehr stufte die Brandwohnung und die unmittelbar daran anliegenden als weitestgehend unbewohnbar ein. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei bislang keine Angaben machen.