Brand in Mehrfamilienhaus in Bleckede: Sechs Leichtverletzte

Bleckede - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bleckede (Landkreis Lüneburg) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer breitete sich in der Nacht zum Dienstag vom Erdgeschoss in dem Gebäude aus und drohte zwischenzeitlich auf das gesamte Dach überzugreifen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache sei noch völlig unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen nach Angaben der Feuerwehr bereits mehrere Personen auf einem Balkon des Gebäudes. Fünf Bewohner wurden demnach über Leitern gerettet, die anderen konnten das Haus eigenständig verlassen. Insgesamt sechs durch den Rauch verletzte Menschen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut - eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig. Die Bewohner der zuerst betroffenen Erdgeschosswohnung waren der Polizei zufolge nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Region löschte den Brand dann innerhalb von drei Stunden. Eine Hälfte des Gebäudes wurde nahezu vollständig durch die Flammen zerstört. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Für die Bewohner wurden Notunterkünfte bereitgestellt.