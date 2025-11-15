Rauch im ganzen Haus: Nach einem Brand in Halle mussten mehrere Bewohner medizinisch behandelt werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Halle - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle sind mehrere Bewohner wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt worden. Feuerwehr und Polizei waren am Morgen zum Einsatz gerufen worden. Im Keller des Hauses brannte es demnach an einer Holztür. Im gesamten Gebäude kam es zur Rauchentwicklung, auch einige Wohnungen waren betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.