Hannover - Bei einem Brand in einem großen Mehrfamilienhaus in Hannover sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Mehr als 50 Menschen seien in dem Gebäude gemeldet, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele von ihnen in der Nacht zu Hause und von dem Brand in einer der Wohnungen betroffen waren, war zunächst unklar. Die beiden Verletzten wurden mit Rauchvergiftungen und Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar.