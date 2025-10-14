Nach einem lauten Knall brennt eine Wohnung in der sogenannten High-Deck-Siedlung aus. Wichtige Fragen sind noch offen.

Das Feuer in der Erdgeschosswohnung hat große Schäden hinterlassen. Einsatzkräfte der Spurensicherung suchen nach der Ursache.

Berlin - Nach einer Explosion mit Feuer in einem Wohnhaus in der High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln ist die Ursache laut Polizei weiter unklar. Auch die Identität des schwer verletzten Mannes aus der Wohnung, die ausbrannte, steht noch nicht fest. Bislang hätten die Ermittlungen zur Klärung seiner Personalien nicht zum gewünschten Erfolg geführt, sagte ein Polizeisprecher.

Nach seinen Angaben hat ein Brandkommissariat federführend die Ermittlungen übernommen. Beteiligt seien aber auch Spezialisten der Kriminalpolizei im Landeskriminalamt (LKA) für Sprengstoffdelikte.

Bei dem Brand in der Nacht zum Montag wurden laut Feuerwehr insgesamt 46 Menschen vor allem durch den Rauch verletzt. Davon wurden 15 in Krankenhäuser gebracht. Die Zahlen der Polizei wichen leicht ab.

Noch immer Wohnungen gesperrt

Bewohner hatten gegen 3.30 Uhr ein lautes Knallgeräusch gehört. Wodurch dieser Knall verursacht wurde, wird laut Polizei noch ermittelt. Auch ein Unfall wurde zunächst nicht ausgeschlossen.

Die Erdgeschosswohnung in dem sechsstöckigen Mietshaus am Michael-Bohnen-Ring brannte komplett aus. Das Gebäude wurde zeitweise komplett evakuiert. Während die Wohnungen ab der zweiten Etage nach einigen Stunden wieder freigegeben wurden, konnten die Menschen in die restlichen Räume noch nicht zurückkehren.