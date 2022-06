Brand in Öhringen Außer Kontrolle: Brennende Baumaschine rollt 18 Kilometer führerlos über die Gleise

Bei Gleisarbeiten in Baden-Württemberg ist es am Mittwoch zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen: Eine Baumaschine ging in Flammen auf und rollte führerlos mehrere Kilometer über die Gleise. Erst an einem Bahnhof konnte der Zug gestoppt werden.