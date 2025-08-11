Osnabrück - Bei den Löscharbeiten eines Brandes in Osnabrück hat die Feuerwehr die umliegenden Häuser geräumt. In der Nacht zu Montag wurden nach Angaben der Polizei die Bewohner einer Doppelhaushälfte im Stadtteil Sutthausen auf ein Feuer im ersten Obergeschoss ihres Hauses aufmerksam. Die beiden Bewohner, ein Ehepaar, sollen von dem Piepen eines Rauchmelders aufgeweckt worden sein und blieben unverletzt. Durch die enge Bebauung um das Doppelhaus mussten die Bewohner und Bewohnerinnen der umliegenden Häuser während der Löscharbeiten ihre Häuser verlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ursache des Feuers sei bisher nicht eindeutig.