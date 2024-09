Immer wieder muss die Feuerwehr im Sommer auch zu Feldbränden ausrücken. Jetzt war es in Ronneburg so weit.

Brand in Ronneburg erfasst 21 Hektar Feld und Wald

Ronneburg - Ein Brand in Ronneburg hat sich auf etwa 21 Hektar Feld und Wald erstreckt und die Feuerwehr vor erhebliche Herausforderungen gestellt. „Trotz umfangreicher Löschmaßnahmen gelang es nicht, den Brand in Gänze zu löschen. Vielmehr ließ man einen Teilbereich kontrolliert abbrennen“, teilte die Polizei über das Feuer mit. Der Brand geschah am Donnerstagnachmittag.

Aufgrund der enormen Rauchentwicklung habe man eine Warnmeldung für angrenzende Wohnorte herausgegeben. Die Warnung selbst wurde dann in der Nacht zurückgenommen. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache auf einem Feld aus. Durch Funkenflug war dann auch ein nahegelegenes Waldstück betroffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.