In Mittweida ist eine Siloanlage in Brand geraten. Die Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Brand in Silo in Mittweida ausgebrochen

Mittweida - In einer Siloanlage in Mittweida ist am Abend ein Brand ausgebrochen. Derzeit laufe ein Einsatz, teilte das Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz mit. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Wegen einer starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, das Gebiet zu meiden. Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben und Lüftungen abgeschaltet werden.