Ein brennender Elektroschrank im Erdgeschoss, Rauch im ganzen Treppenhaus: Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Steglitz mussten rund 40 Menschen aus ihren Wohnungen gerettet werden.

Berlin - Ein sechsstöckiges Mehrfamilienhaus ist wegen eines Brandes im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf evakuiert worden. Ein Elektroverteilerschrank im Erdgeschoss des Treppenhauses habe am Abend gebrannt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und dem versperrten Eingang konnten die rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude nicht eigenständig verlassen, hieß es. Einige hätten auf Balkonen und an Fenstern auf sich aufmerksam gemacht.

Verletzte gibt es nach aktuellem Stand keine. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden vor Ort von Ärzten untersucht. Dazu wurde ein Linienbus der BVG bereitgestellt. Wegen des Rauchs und der zerstörten Stromleitung ist das Haus in der Schildhornstraße den Angaben zufolge vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Für diejenigen, die nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen konnten, kümmerte sich das Bezirksamt um Notunterkünfte.

Weil die Feuerwehr eine große Anzahl an Verletzten zunächst nicht ausschließen konnte, waren 76 Einsatzkräfte vor Ort.