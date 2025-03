Brand in Wohnblock in Eberswalde - Bewohner evakuiert

Feuerwehr im Großeinsatz in Eberswalde: Ein Dachstuhl in einem Wohnblock brennt. (Symbolbild)

Eberswalde - Ein Dachstuhl ist am Nachmittag in einem Wohnblock in Eberswalde (Kreis Barnim) in Brand geraten. Eine größere Zahl von Bewohnern musste die Wohnungen verlassen, wie die Feuerwehr sagte. Zur Zahl der Verletzten konnte ein Sprecher zunächst nichts sagen. Es seien mehrere Aufgänge eines Wohnblocks in der Frankfurter Allee betroffen. Die Löscharbeiten dauerten an.