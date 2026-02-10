Mitten in der Nacht bricht in einer Doppelhaushälfte in Berlin-Marzahn ein Feuer aus. Zwei Menschen werden tot geborgen. Wenige Tage später wird einer der Arbeiter, die dort wohnten, festgenommen.

Berlin - Nach einem Brand mit zwei Toten in einer Doppelhaushälfte beginnt heute (9.30 Uhr) am Landgericht Berlin der Prozess gegen einen 28-Jährigen. Er soll mit sechs weiteren Arbeitern in der Unterkunft im Ortsteil Marzahn gewohnt haben und wurde unter anderem wegen zweifachen Mordes und vierfachen Mordversuchs angeklagt.

Der Mann soll in der Nacht zum 28. September 2025 nach einem Streit mit einem Mitbewohner ein Feuer gelegt haben, um sich an seinem Kontrahenten zu rächen. Gegen 3.00 Uhr soll das Haus im Hornetweg vollständig in Flammen gestanden haben. Anwohner verständigten den Notruf.

Feuerwehrkräfte fanden dann zwei tote Männer. Vier weitere Bewohner konnten sich den Angaben zufolge aus den Flammen retten, teils mit schweren Verletzungen. Der aus Polen stammende Angeklagte wurde wenige Tage später in seinem Heimatland festgenommen und später ausgeliefert. Für den Prozess sind bislang sieben Verhandlungstage bis zum 24. März vorgesehen.