Die Berliner Feuerwehr wird zu einem Feuer in einer Grundschule gerufen. Auch in einer nahegelegenen Schule findet sie eine Brandstelle - noch vor Schulbeginn.

Brände in zwei Schulen in Berlin-Steglitz - niemand verletzt

Berlin - In zwei Schulgebäuden in Berlin-Steglitz hat es gebrannt. In einem rund 120 Quadratmeter großen Raum im Erdgeschoss einer Schule seien am frühen Morgen Einrichtungsgegenstände wie Stühle in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Das gesamte Gebäude der Grundschule war demnach stark verraucht. Verletzt wurde niemand. Als das Feuer ausbrach, hätten sich noch keine Menschen im Gebäude aufgehalten. Die Löscharbeiten waren den Angaben zufolge nach rund 45 Minuten beendet.

Auch in einer nahegelegenen Oberschule hatte es am Morgen gebrannt. Die Brandstelle war als die Feuerwehr eintraf aber schon von selbst erloschen, wie es weiter hieß. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ über die beiden Brände berichtet.