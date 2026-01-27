Es ist eine Erinnerung an das Leid von Millionen Opfern: Brandenburg will zum Holocaust-Gedenktag ein Zeichen gegen Hass und für Menschlichkeit setzen.

Im ehemaligen KZ Sachsenhausen in Oranienburg und in anderen Städten wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. (Archivbild)

Potsdam - Am Holocaust-Gedenktag am heutigen Dienstag erinnern Gedenkstätten in Brandenburg an die Opfer des Nationalsozialismus. Zahlreiche Städte wollen mit Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus setzen. Seit 1996 wird der 27. Januar in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.

Im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg gibt es neben einer Gedenkveranstaltung am Nachmittag (15.00 Uhr) eine Ausstellung und ein Konzert. Dabei geht es um Kompositionen, die an diesem Ort des Grauens entstanden sind. Auch Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke wird zum Gedenken erwartet. Zudem ist ein Treffen mit Angehörigen und Familien von Häftlingen des ehemaligen KZ geplant.

Auschwitz am 27. Januar 1945 befreit

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden.

„Die dunkelsten Kapitel der Geschichte sind und bleiben eine Mahnung“, teilte die Stadt Frankfurt (Oder) mit. In Zeiten, in denen bundesweit zunehmend eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst und des Hasses geschürt werde, wachse die gesamtgesellschaftliche Verantwortung dafür, dass Frieden, Demokratie und Menschenwürde verteidigt werden müssten.

In der Oderstadt wird die Direktorin des Anne Frank Zentrums, Veronika Nahm, als Gedenkrednerin erwartet. Auch Potsdam, Cottbus, Brandenburg an der Havel und andere Städte gedenken der Opfer des Holocaust. Es werden Kränze und Blumen niedergelegt.