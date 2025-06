Potsdam - Mit einer Gedenkveranstaltung erinnert das Land Brandenburg heute an die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR. Vor 72 Jahren hatten rund eine Million Menschen für bessere Lebensbedingungen und freie Wahlen demonstriert. Die Proteste wurden mit Gewalt niedergeschlagen, mindestens 55 Menschen wurden getötet. In der Gedenkstätte Lindenstraße in der Potsdamer Stadtmitte will Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach (BSW) am Nachmittag (15.00 Uhr) eine Rede halten.

In dem Gebäude der heutigen Gedenkstätte in der Lindenstraße waren in der DDR-Zeit tausende Menschen inhaftiert - meist aus politischen Gründen. Zuvor war dort von 1933 bis 1945 ein Gerichtsgefängnis für politisch Verfolgte des Nazi-Regimes. Später war es ein zentrales sowjetisches Geheimdienstgefängnis.

In Cottbus können Besucher bei einer öffentlichen Sonderführung Einblicke in das ehemalige „Zuchthaus“ - heute auch eine Gedenkstätte - bekommen. Nach dem Volksaufstand war die DDR-Haftanstalt teils stark überbelegt.