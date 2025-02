Potsdam - Brandenburg will in seinen Anstrengungen beim Hochwasserschutz nicht nachlassen. „Insgesamt haben wir für 2024 Mittel in Höhe von rund 26 Millionen Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen investiert. Für 2025 sind Investitionen in ähnlicher Größenordnung geplant“, sagte Brandenburgs Umweltministerin Hanka Mittelstädt (SPD) laut einer Mitteilung.

Verschiedene Deichanlagen werden ausgebessert

Entlang der Elbe sollen an verschiedenen Stellen die Deiche verbessert werden. Allein in Müggendorf (Landkreis Prignitz) fließen laut Ministerium etwa 5,5 Millionen Euro in verschiedene Maßnahmen entlang der Deiche. Weitere Arbeiten sind an der Schwarzen Elster und der Lausitzer Neiße geplant.

Oder-Hochwasser ging glimpflich aus

Zuletzt war die Oder im September vergangenen Jahres bedrohlich angestiegen. Doch der Hochwasserschutz hielt. „Die Erhöhung der Hochwassersicherheit entlang der Oder seit 1997 hat sich bewährt und liegt auf einem sehr guten Niveau“, hieß es vom Ministerium. Schäden hielten sich demnach in Grenzen.

Insgesamt wurden seit 1997 laut Umweltministerium etwa 882 Millionen Euro in den Hochwasserschutz im Land Brandenburg investiert. Jährlich fließen außerdem etwa neun Millionen Euro in die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen.