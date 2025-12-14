Was finden Kinder toll? Was bereitet ihnen Sorgen? Das will Brandenburgs Regierungschef Woidke wissen. Die Kinder können sich für ein Fest bewerben. Wie geht das?

Potsdam - Beim Kinderfest haben die Kinder in Brandenburg das Sagen. Deshalb ruft Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) alle Grund- und Förderschulen, Horte und Sportvereine mit Mädchen und Jungen im Grundschulalter auf, sich für das 17. Kindertagsfest im Land am 1. Juni 2026 anlässlich des Internationalen Kindertages zu bewerben. „Ich möchte hören und sehen, was die Brandenburger Kids bewegt, was sie glücklich macht, was ihnen vielleicht auch Sorgen bereitet und was sie sich für ihre Schule und ihr Leben wünschen“, sagte Woidke.

Wie funktioniert das Kinderfest?

Die Kinder können ihre Präsentationen musikalisch, tänzerisch oder sportlich darstellen. Auch Theaterprojekte oder Ergebnisse von Arbeitsgruppen sind möglich. Eine Jury wählt die Gewinnerprojekte aus, die sie beim Fest präsentieren und dann einen Ausflug in den Filmpark Babelsberg machen, wo die Kinder hinter die Kulissen des Films schauen können.

Das Fest richtet neben Woidke auch Jugendminister Steffen Freiberg (SPD) aus. Im Jahr 2023 lebten in Brandenburg 420.953 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren - das ist etwa ein Sechstel der gesamten Bevölkerung.