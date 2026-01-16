5.200 statt 6.900 Höfe, deutlich weniger Rinder, mehr Hühner: Brandenburgs Landwirtschaft hat sich massiv gewandelt. Wissenswertes aus der Statistik zur Grünen Woche.

Bei der Grünen Woche ein Berlin geht es um die Zukunft der Landwirtschaft. (Symbolbild)

Potsdam - Weniger Bauernhöfe, weniger Anbaufläche: In der brandenburgischen Landwirtschaft sind binnen 25 Jahren rund ein Viertel der Betriebe verschwunden. Auch Ackerland und Ernte haben sich verändert: Brandenburg wandelte sich vom Roggenland zum Sonnenblumen-Spitzenreiter, wie aus Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg anlässlich der Grünen Woche in Berlin hervorgeht.

Einige Zahlen im Überblick

- Rückgang bei Betrieben und Fläche: Seit 2001 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Brandenburg von 6.900 auf 5.200 im vergangenen Jahr geschrumpft. Die Ackerfläche verringerte sich von mehr als einer Million Hektar um 60.000 Hektar.

- Weniger Arbeitskräfte: Laut Statistik sank die Zahl um rund 15 Prozent auf 31.800. Saisonarbeitskräfte machten 2001 gut ein Viertel aller Arbeitskräfte aus - 2023 ein Drittel.

- Land der Sonnenblumen: Wichtigste Kulturen bleiben Weizen, Roggen, Gerste. Dabei hat sich die Roggenfläche mit rund 130.000 Hektar im Vergleich zu 2001 fast halbiert. Brandenburg ist dagegen inzwischen bundesweit führend beim Sonnenblumenanbau. 2025 wuchsen Sonnenblumen auf 21.300 Hektar.

Plus beim Spargel - Minus bei Äpfeln

- Spargelland: Wichtigste Gemüseart ist der Spargel. Gartenbaubetriebe produzierten 2025 nach vorläufigen Ergebnissen 18.700 Tonnen. Vor 25 Jahren waren es dagegen nur 5.712 Tonnen. Beim Apfel hat sich die Produktion halbiert: 2001 waren es 33.230 Tonnen - 2025 noch 16.585 Tonnen.

- Weniger Rinder, Schweine und Schafe: Bei Rindern gab es binnen 25 Jahren einen Rückgang um 243.400 Tiere (37,5 Prozent) auf 406.000. Landwirte hielten 2025 rund 685.000 Schweine - laut Statistik-Behörde ein Minus von 20,2 Prozent. Bei den Schafen hat sich der Bestand mehr als halbiert: Es waren noch gut 71.000 Tiere.

- Mehr Geflügel und Eier: Brandenburg legt bei der Eierproduktion zu: Für 2025 wurden 958 Millionen Stück erwartet. Das ist ein Plus von 20 Prozent. Die Zahl der Hühner lag bei knapp 8 Millionen Tiere (Stand 2023) - 2001 waren es gut 6 Millionen.