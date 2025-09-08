In Brandenburg will die Landesregierung um Auszubildende aus der Hauptstadt werben. Doch dafür sind noch Voraussetzungen nötig, meint der Wirtschaftsminister aus Potsdam.

Potsdam/Berlin - Brandenburg will Berliner Azubis zur Ausbildung ins Nachbarland locken. Davon könnten nach Ansicht von Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) beide Länder gewinnen. „Wir haben natürlich ein Interesse, dass wir auch Berlinerinnen und Berliner ansprechen, in Brandenburg eine Ausbildung aufzunehmen“, sagte Keller vor einer Sitzung des Brandenburger Bündnisses für Gute Arbeit. In Berlin „gibt es mehr Auszubildende, weniger Ausbildungsplätze“.

„Wir müssen diese Ländergrenze, die oftmals auch noch eine Grenze in den Köpfen der Jugendlichen ist, auch wegbekommen“, sagte Keller. Dafür müssen aber nach Angaben des Ministers einige Voraussetzungen erfüllt sein. „Das können wir nur mit einer guten Mobilität, das können wir nur, wenn der Ausbildungsort dann auch passend ist und natürlich dann auch Wohnen ermöglicht wird.“

Minister: Ziel für Ausbildungsverträge festschreiben

In Brandenburg ist das Ziel Kellers, die „Erfolgsgeschichte“ fortzusetzen, dass mehr Jugendliche einen Ausbildungsplatz aufnehmen und Ausbildungsverträge abschließen. „Im letzten Jahr ist es gelungen, dass erstmals über 10.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden sind und auch dass mehr Betriebe Ausbildung anbieten - knapp 9700 an der Zahl.“ Landesregierung, Kammern, Verbände und Gewerkschaften hatten für 2023 bis 2025 das Ziel verabredet, dass 10.000 Ausbildungsverträge im Jahr neu abgeschlossen werden.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) begrüßt das Ziel einer weiteren Fortschreibung. Hauptgeschäftsführer Alexander Schirp kann sich auch vorstellen, dass es eine feste Größe für die Beschäftigung von Migrantinnen und Migranten gibt. „So etwas schwebt uns auch vor für beispielsweise Erwerbsmigration, dass wir uns da auf eine Zielzahl verständigen“, sagte Schirp. Er rief die Länder Berlin und Brandenburg außerdem auf, sich für ein Azubi-Ticket einzusetzen - ein solches Abonnement im Verkehrsverbund VBB war 2024 ausgelaufen.