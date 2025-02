Mehrere Unternehmen sind in Brandenburg in Schieflage. Die SPD/BSW-Landesregierung kündigt Unterstützung an - für ein Unternehmen laufen bereits Gespräche.

Brandenburg will Firmen in der Krise helfen

Potsdam - Die Brandenburger Landesregierung hat der Wirtschaft in der Krise grundsätzlich Unterstützung angekündigt - konkrete Maßnahmen sind bisher aber unklar. „Wir werden gucken, wie wir die Förderinstrumente, die wir haben, auch anpassen“, sagte Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) bei einer Aktuellen Stunde zur Wirtschaftslage im Landtag. Die Unternehmen müssten mehr Sicherheit und Planbarkeit bekommen. Das müsse mit dem Bund gemeinsam geschehen.

Einige Unternehmen und Standorte sind derzeit in Brandenburg in der Krise. Im Riva-Stahlwerk in Hennigsdorf sind Beschäftigte derzeit in Kurzarbeit, bei der Glasmanufaktur Brandenburg in Tschernitz ist Kurzarbeit ab März geplant und das Glaswerk in Drebkau soll schließen. Zudem steigt die Zahl der Insolvenzen.

Gespräche über Hilfe für Riva Stahl

Der Minister will Riva Stahl helfen. „Wir sind bereit, wenn wir die Zeit überbrücken müssen, bis die Bauindustrie wieder ankurbelt (...), hier Riva Stahl auch konkret zu unterstützen“, sagte Keller. Dazu liefen Gespräche zwischen Riva Stahl und der Wirtschaftsförderung Brandenburg.

Die AfD-Fraktion warf der Landesregierung vor, bisher keine konkreten Maßnahmen parat zu haben. Den Zugtieren der Wirtschaft stünde das Wasser bis zum Hals, sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. „Was Sie anzubieten haben, ist eine klägliche Schönfärberei.“