Brandenburg will den Wohnungsbau beschleunigen. Das Kabinett will den Weg frei machen für eine neue Bauordnung mit weniger Vorschriften und schnelleren Genehmigungen.

Potsdam - Das Bauen soll in Brandenburg 2026 einfacher werden. Das Kabinett will am (heutigen) Dienstag in Potsdam eine neue Bauordnung auf den Weg bringen, wie Bauminister Detlef Tabbert (BSW) am Montagabend bei Brandenburg Aktuell des RBB sagte. Nach dem parlamentarischen Verfahren solle es dann spätestens im Juni 2026 eine neue Bauordnung geben.

„Wir werden die Verfahren schneller machen, vereinfachen“, sagte Tabbert. Es sollten bestimmte Standards und bisherige Anforderungen etwa für Kfz-Stellplätze zurückgefahren werden. Das Bauen solle insgesamt günstiger werden, sagte der Minister.

Auch der Bund will Bauen schneller machen. Eine Lösung soll laut Bundesbauministerium der Gebäudetyp E sein, bei dem von bestimmten Baustandards abgewichen werden kann.