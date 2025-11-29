Im Brandenburger Landtag flogen die Linken 2024 aus dem Parlament. Im Bund legte die Partei zuletzt zu. Die Chefin der Partei in Brandenburg sieht aktuell großen Bedarf an Impulsen aus ihrer Partei.

Potsdam - Die Linken-Landesvorsitzende Katharina Slanina sieht angesichts der aktuellen Lage großes Wählerpotenzial ihrer Partei. „Es ist erschreckend in wie vielen Punkten wir als Partei mittlerweile Alleinstellungsmerkmale haben“, sagte Slanina beim Landesparteitag in Brandenburg. Links der Mitte sei sehr viel Platz. „Bei der Miete, bei der Rente, bei den explodierenden Lebenshaltungskosten, für eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft.“

Brandenburg brauche „eine starke Linke“, führte Slanina aus. Viele Parteien machten „Migration zum Hauptproblem“. Migranten und Sozialempfänger würden zu „Sündenböcken“ erklärt. „Wir als Linke haben uns als einzige dieser Erzählung entgegengesetzt“, sagte sie. Nach harten Verlusten nach der Abspaltung des BSW befand sich die Linke im Bund zuletzt im Aufwind. Bei der Bundestagswahl 2025 erreichte die Partei 8,8 Prozent der Zweitstimmen.