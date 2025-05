Neuruppin - Der Brandenburger Landespokal bekommt einen Premierensieger. Die Oberligisten VfB Krieschow und RSV Eintracht Stahnsdorf treffen am Samstag (14.30 Uhr) im Volksparkstadion Neuruppin aufeinander. Für beide Teams wäre es der erste Landespokalsieg der Vereinsgeschichte, der zudem die Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet. Der rbb zeigt das Spiel im Online-Stream in voller Länger. Alle Landespokal-Spiele am Tag der Amateure sind im Ersten in einer Live-Konferenz zu sehen.

Im Ligaduell im Mai setzte sich der VfB klar mit 3:0 durch. Im Endspiel gehen jedoch beide Seiten von einem Duell auf Augenhöhe aus. „Wichtig ist es dabei, die nötige Lockerheit zu haben und bei aller Wichtigkeit dieses Spieles den Spaß am Fußball nicht zu vergessen“, sagt der Krieschower Coach Robert Koch der „MOZ“.

Zwei Brandenburger Teams im DFB-Pokal

Stahnsdorf hatte im Halbfinale sensationell Drittligist und Titelverteidiger Energie Cottbus im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen, der VfB siegte gegen Regionalligist FSV Luckenwalde (2:1).

Erstmals seit 2013 stehen weder Cottbus noch der SV Babelsberg im Finale. Energie hat sich als Vierter in der 3. Liga aber trotzdem die Teilnahme am DFB-Pokal gesichert. Damit schickt Brandenburg zum ersten Mal seit 2014/15 wieder zwei Vertreter in den Wettbewerb.