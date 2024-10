Der Terrorangriff der Hamas auf Israel jährt sich zum ersten Mal. In Berlin ist das Brandenburger Tor in den Farben der israelischen Flagge zu sehen.

Berlin - Das Brandenburger Tor leuchtet in den Farben der israelischen Flagge. Die Senatskanzlei hat entschieden, das Berliner Wahrzeichen am ersten Jahrestag des Terrorangriffs der islamistischen Hamas auf Israel für zwei Stunden anzustrahlen. Auf das Brandenburger Tor wurde entsprechend ab dem frühen Abend die israelische Flagge mit den Farben Weiß und Blau und einem blauen Davidstern projiziert.

„Berlin sendet ein Zeichen in die Welt, dass wir an der Seite Israels stehen, dass wir mit den Familien der Geiseln hoffen, dass Menschlichkeit und Mitgefühl immer stärker sein werden als der Hass“, teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) dazu mit. „Berlin ist die Stadt der Freiheit.“

„Bring them home now“

Gleichzeitig war der Schriftzug „Bring them home now“ (Bringt sie jetzt nach Hause) am Brandenburger Tor zu lesen, der an die israelischen Geiseln erinnert, die seit einem Jahr noch immer in den Händen der Hamas sind. Schon ein Jahr zuvor, am Tag des Terrorangriffs, war das Wahrzeichen der Stadt in den israelischen Farben zu sehen.