Zum Europatag soll das Brandenburger Tor farbig angestrahlt werden. Berlin will damit ein Zeichen setzen - zumindest bis Mitternacht.

Das Brandenburger Tor soll am Abend in ungewohnten Farben zu sehen sein. (Archivbild)

Berlin - Das Brandenburger Tor soll am Abend in den europäischen Farben angestrahlt werden. Das teilte die Senatskanzlei mit. Anlass ist der heutige Europatag. Er erinnert an die sogenannte Schuman-Erklärung vor 75 Jahren und die damit verbundene Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Sie gilt als Vorläufer der Europäischen Union.

„Wir setzen ein Zeichen für unsere europäische Gemeinschaft“, so Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zu der Aktion. Gerade in Zeiten globaler Krisen, einer Zeit, in der Russland Krieg gegen die Ukraine führe, sei es wichtig, demokratische Werte zu verteidigen und sich für Stabilität, Freiheit und Frieden einzusetzen.

Die Farben verschwinden um Mitternacht

Berlins Wahrzeichen werde von Sonnenuntergang bis Mitternacht angestrahlt, erläuterte eine Senatssprecherin. Die Europaflagge zeigt kreisförmig angeordnete gelbe Sterne auf blauem Grund.

Erst am gestrigen Abend wurde das Brandenburger Tor anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa illuminiert: Dort war dabei der erste Satz des ersten Artikels aus dem Grundgesetz „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ zu lesen.