Potsdam - Die Brandenburgerin Katherina Reiche ist nach Ansicht von CDU-Landeschef Jan Redmann die richtige Wahl für das Amt als Bundeswirtschaftsministerin. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft ist sie hervorragend für diese Aufgabe geeignet“, sagte Redmann der Deutschen Presse-Agentur. CDU-Chef Friedrich Merz hatte ihren Namen in Berlin der engeren Parteispitze vorgestellt.

CDU-Landeschef: Sachverstand für Ministerium

„Mit ihr kehrt dringend benötigter wirtschaftspolitischer Sachverstand ins Wirtschaftsministerium zurück“, sagte Redmann. „Sie kennt die Herausforderungen und Potenziale unseres Landes genau, um neue Impulse zu setzen, damit unsere Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs kommt.“ Redmann wünschte Reiche „eine glückliche Hand bei allen anstehenden Entscheidungen“.

Die 51-jährige CDU-Politikerin stammt aus Luckenwalde im Kreis Teltow-Fläming. Sie war von 1998 bis 2015 im Bundestag und von 2009 bis 2015 Parlamentarische Staatssekretärin. Dann ging sie zum Verband kommunaler Unternehmen und wurde später Vorstandschefin des Energieversorgers Westenergie.