Die CDU hat bei der Landtagswahl 2024 ein historisches Debakel erlebt. Landeschef Redmann ist nun im Amt bestätigt worden – mit welchem Ergebnis?

Schönefeld - Brandenburgs CDU-Landeschef Jan Redmann ist nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl mit einem Dämpfer im Amt bestätigt worden. Der 45-Jährige erhielt beim Landesparteitag in Schönefeld 71,9 Prozent. Redmann bekam bei der Wahl 146 Ja-Stimmen, 57 Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen. Die CDU rechnet Enthaltungen nicht mit ein. Bei seiner Wahl vor zwei Jahren bekam Redmann 85,7 Prozent der Stimmen.

Die CDU war bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr auf 12,1 Prozent der Zweitstimmen gekommen – das schlechteste Ergebnis seit der Einheit.

Der CDU-Landesvorsitzende rief in seiner Rede zuvor zu einem Neuanfang auf. „Wir müssen uns neu erfinden, die Werte der CDU auch in Zukunft zu bewahren“, sagte Redmann. Er will die Kommunikation verbessern. Die stärkste Botschaft nütze nichts, wenn sie die Menschen nicht erreiche, sagte Redmann. „Unsere Neuausrichtung betrifft auch die Auswahl der Probleme, die wir aufgreifen und lösen wollen.“ Er zählte als Beispiele Verkehr, Bildung und Sicherheit auf.