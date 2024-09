Erst kündigt der Bundesvorstand seinen Rücktritt an, dann die Spitze der Nachwuchsorganisation ihren Parteiaustritt: Bei den Grünen rumort es. Wie geht die Partei in Brandenburg damit um?

Potsdam - Die Co-Vorsitzende der Brandenburger Grünen, Hanna Große Holtrup, ruft nach dem angekündigten Parteiaustritt des Vorstands der Grünen Jugend zur Geschlossenheit auf. „Es ist wichtig, dass alle Ebenen unserer Partei jetzt zusammenhalten und den notwendigen Prozess der Neuausrichtung aktiv und konstruktiv gestalten“, sagte Große Holtrup der Deutschen Presse-Agentur. Die 26-Jährige ist Mitglied der Grünen Jugend Brandenburg.

Die Co-Landeschefin zeigte sich von dem Schritt überrascht. „Wir respektieren die Entscheidung des Bundesvorstandes der Grünen Jugend, die dennoch eine Überraschung und auch eine Herausforderung darstellt.“ Das gelte gerade in der aktuellen, für die Partei schwierigen Phase.

Grüne Jugend Brandenburg berät am Wochenende

Der Grünen hatten bei den vier zurückliegenden Wahlen Misserfolge erlitten, zuletzt in Brandenburg am vergangenen Sonntag. Am Mittwoch kündigte der Parteivorstand dann seinen Rückzug an. Wenig später teilte der Bundesvorstand der Grünen Jugend mit, aus Unzufriedenheit mit der Politik der Grünen die Partei zu verlassen und eine eigene linke Bewegung zu gründen.

„Unsere Grüne Jugend Brandenburg will sich am Wochenende über den Rückzug ihres Bundesvorstandes beraten“, erklärte Große Holtrup. Der Rücktritt auf Bundesebene sei ein bedeutender Schritt, der Zeit zur Aufarbeitung brauche. „Die Grüne Jugend Brandenburg war und ist ein unverzichtbarer Teil unserer Bewegung, und wir stehen fest an ihrer Seite, während sie sich sortiert und überlegt, wie sie die kommenden Herausforderungen angehen möchte.“