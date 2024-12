Die AfD hat ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt. An der Spitze stehen Politiker mit Erfahrung.

Brandes führt Niedersachsen-AfD in die Bundestagswahl

Wahlkampf in Niedersachsen

Dötlingen - Die AfD Niedersachsen zieht mit dem Bundestagsabgeordneten Dirk Brandes an der Spitze in die Bundestagswahl. Der Industriekaufmann wurde bei einer Parteiveranstaltung in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) zum Spitzenkandidaten gewählt, Gegenkandidaten gab es nicht.

Für die Plätze zwei und drei kandidierten die Bundestagsabgeordneten Jörn König und Martin Sichert, auch dafür gab es keine anderen Bewerbungen. Die Polizei begleitet die dreitägige Veranstaltung mit einem Großaufgebot. „Bisher gab es keine Zwischenfälle“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagnachmittag.

Die Einsatzkräfte warnen insbesondere für Samstag vor Verkehrsbehinderungen. Ein Bündnis aus anderen Parteien und Gewerkschaften plant eine Demonstration unter dem Motto „Brettorf bleibt bunt“ mit rund 500 Menschen. Der Veranstaltungsort sei weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei vorab mit.

Nach dem Bruch der Ampel-Koalition im Bund Anfang November soll am 23. Februar ein neuer Bundestag gewählt werden.